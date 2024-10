Ondata di maltempo, qualche ora di tregua (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il fronte di maltempo ha lasciato il Friuli Venezia Giulia dopo mezzanotte. L'allerta arancione terminerà alle 12 di oggi, mercoledì 9 ottobre. Complessivamente l'episodio ha portato piogge da abbondanti a intense su pianura e costa, intense o molto intense sui monti con valori fino a oltre 350 Udinetoday.it - Ondata di maltempo, qualche ora di tregua Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il fronte diha lasciato il Friuli Venezia Giulia dopo mezzanotte. L'allerta arancione terminerà alle 12 di oggi, mercoledì 9 ottobre. Complessivamente l'episodio ha portato piogge da abbondanti a intense su pianura e costa, intense o molto intense sui monti con valori fino a oltre 350

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Occhio all'ondata di maltempo - allerta arancione per la giornata di martedì - Come annunciato nelle ore scorse da domani arriverà una forte ondata di maltempo che coinvolgerà anche la Ciociaria cosi come il resto del Lazio. Addirittura, dopo circa un mese, torna l'allerta arancione per quasi tutta la giornata di domani, martedì 8 ottobre. L'allerta arancione La... (Frosinonetoday.it)

Allerta regionale per la nuova ondata di maltempo in arrivo sul Veneto - Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, alla luce delle previsioni meteo avverse, ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, valido dalle ore 12 di martedì 8 alle ore 14 di mercoledì 9 ottobre, in cui si dichiara: lo stato di preallarme (allerta. (Veronasera.it)

Allerta meteo - ondata di maltempo verso la Toscana - Già per questo lunedì era in vigore una allerta gialla per una porzione di territorio molto limitata (Lunigiana, Riviera apuo-versiliese, Garfagnana, Valle del Serchio e Lucchesia). . Firenze, 7 ottobre 2024 – Arriva il maltempo, una parentesi che in Toscana dovrebbe essere breve ma intensa. ... (Lanazione.it)

Maltempo - attesa una nuova ondata lunedì e martedì - In tutta l’Emilia Romagna le condizioni meteorologiche sono incerte, con una forte nuvolosità che continua ad interessare le province di Rimini, Forlì-Cesena, Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Parma. Su tutto il territorio regionale è prevista una nuova ondata di maltempo all’inizio della prossima. (Parmatoday.it)

Quando finisce l’ondata di maltempo e torna il sole : le tendenze meteo di Paolo Sottocorona - Le piogge che stanno investendo l'Italia, con il picco di giovedì 3 ottobre, si attenueranno già oggi, restando circoscritte nel Nord Est e sul versante adriatico. Stabilità nella giornata di domenica, come spiega il meteorologo e divulgatore Paolo Sottocorona a Fanpage.it.Continua a leggere . (Fanpage.it)