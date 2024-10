Ilfattoquotidiano.it - Non tutti i farmaci vengono per guarire: COSIsiFa, il nuovo progetto dell’Aifa per un’informazione indipendente dalle aziende

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per ora ci sono cinque milioni di euro in cinque anni. Non pochi anche per unmolto ambizioso. Per dirla con Robert Nisticò, presidente dell’Agenzia del farmaco (Aifa), l’obiettivo è “riequilibrare l’informazione suisbilanciata sul marketing” dei produttori. Con un portale dedicato (www.infarmaco.it), un bollettino semestrale sulle tematiche di “pediatria, oncologia, antibiotico-resistenza, cronicità e polifarmacoterapia” e diversi altri strumenti di comunicazione rivolti ai medici e ai pazienti. Vasto programma, considerati gli enormi profitti in ballo e la pervasività della lobby farmaceutica. Si chiama “”, partecipano anche le Regioni e varie istituzioni sanitarie.