Nations League Italia-Belgio | probabili formazioni orario e dove vederla

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 - L'è pronta per tornare in campo. Dopo un ottimo inizio in, con due vittorie (contro Francia e Israele) su due, gli azzurri si apprestano ad ospitare allo stadio Olimpico di Roma il, che invece è a quota 3 punti, avendo battuto Israele e perso in Francia. Un successo di Donnarumma e compagni, che occupano la vetta del girone 2, spianerebbe loro la strada verso i quarti di finale, permettendo all’di presentarsi da testa di serie al sorteggio per il prossimo Mondiale. I precedenti sorridono alla nostra Nazionale, che si è imposta in 16 occasioni (di cui le ultime tre sfide). A completare il bilancio quattro successi dele quattro pareggi.