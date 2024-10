Napoli | la forma fallica dell’opera d’arte scatena l’ironia dei napoletani VIDEO

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)non si smentisce. Eche caratterizza i cittadini che la animano si. A stimolare commenti, e anche polemiche, è la la nuova operadello scultore Gaetano Pesce. “Tu si ‘na cosa grande”, installata in Piazza Municipio, prenderà il posto della “Venere degli Stracci” di Michelangelo Pistoletto, nel cuore della città. L’opera rappresenta un Pulcinella stilizzato, maschera tradizionale napoletana, affiancato da un cuore trafitto. @local.team Non è stata ancora inaugurata eppure la nuova installazione in piazza Municipio afa discutere tutta la città, soprattutto per la sua. L’opera “Tu si ‘na cosa grande” è dedicata adallo scultore e designer Gaetano Pesce, scomparso sei mesi fa a New York, ed è alta 12 metri. Sarebbe una rivisitazione dell’abito di Pulcinella, con due cuori rossi trafitti da una freccia.