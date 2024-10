Mela o integratori: come rinforzare il sistema immunitario (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Vitamina D, sali minerali. come rinforzare il sistema immunitario. In questo seminario il consulente di Nutrizione Gianpaolo Usai parlerà del ruolo dell'alimentazione e degli integratori nel raggiungere un'efficace rinforzo delle difese immunitarie. Lo scopo di questo incontro è quello di capire Forlitoday.it - Mela o integratori: come rinforzare il sistema immunitario Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Vitamina D, sali minerali.il. In questo seminario il consulente di Nutrizione Gianpaolo Usai parlerà del ruolo dell'alimentazione e deglinel raggiungere un'efficace rinforzo delle difese immunitarie. Lo scopo di questo incontro è quello di capire

