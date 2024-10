Mario Gabelli: da lustrascarpe a miliardario, chi è l’imprenditore interessato al Monza (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Monza, 9 ottobre 2024 – Da Silvio Berlusconi a Mario Gabelli? Fininvest, rimasta proprietaria del Monza dopo la scomparsa del presidente che ha portato i biancorossi dalla serie C alla serie A, per ora smentisce, ma i ben informati sono convinti nell’indicare il miliardario italoamericano come il possibile futuro numero uno del club brianzolo. Gabelli è alla guida – guarda caso – di un fondo, la Gamco di New York, che gestisce un portafoglio di 31 miliardi di dollari. Se anche la società brianzola dovesse finire in mani americane, si estenderebbe il dominio a stelle e strisce sul football (pardon, soccer) lombardo, dato che già tre squadre di serie A sono a proprietà Usa. Ilgiorno.it - Mario Gabelli: da lustrascarpe a miliardario, chi è l’imprenditore interessato al Monza Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Da Silvio Berlusconi a? Fininvest, rimasta proprietaria deldopo la scomparsa del presidente che ha portato i biancorossi dalla serie C alla serie A, per ora smentisce, ma i ben informati sono convinti nell’indicare ilitaloamericano come il possibile futuro numero uno del club brianzolo.è alla guida – guarda caso – di un fondo, la Gamco di New York, che gestisce un portafoglio di 31 miliardi di dollari. Se anche la società brianzola dovesse finire in mani americane, si estenderebbe il dominio a stelle e strisce sul football (pardon, soccer) lombardo, dato che già tre squadre di serie A sono a proprietà Usa.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cessione Monza - Fininvest tratta con Mario Joseph Gabelli. La trattativa - Monza, Fininvest tratta con l’imprenditore italo-americano Mario Gabelli: possibile cessione di alcune quote di minoranza del club brianzolo Potrebbe esserci una svolta per quanto riguarda il futuro del Monza. L’idea dell’imprenditore è, quindi, quella di rilevare una prima parte delle quote del club, per poi assumere il totale controllo nei prossimi anni. (Dailymilan.it)

Mario Gabelli - chi è il miliardario italo-americano pronto ad acquistare il Monza da Fininvest - fondatore della Gamco Investors da $ 31 mld - Viene dal Bronx, ma ha origini emiliane. Mario Gabelli è un miliardario italo-americano in pole per l'acquisto del Monza da Fininvest. Da 48 anni è alla guida di Gamco Investors, società da lui fondata a New York e che oggi gestisce 31 miliardi di dollari. Mario Gabelli, chi è il miliardario italo-a . (Ilgiornaleditalia.it)