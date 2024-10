Manovra, Manfredi: “Comuni siano preservati dai tagli” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Sulla Manovra c’è una discussione a livello nazionale. Noi abbiamo chiesto come Anci che i Comuni vengano preservati. Il piano di stabilità che è stato mandato in Commissione Europea prevede una riduzione della spesa corrente a livello nazionale. La nostra posizione come sindaci è di ridurre al massimo l’impatto sui Comuni perché la spesa corrente dei Comuni sono i servizi”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sul tema della Manovra a margine dell’inaugurazione dell’opera ‘Tu sì ‘na cosa grande’ di Gaetano Pesce. “Io sono sempre fiducioso che dal dialogo e dalla collaborazione istituzionale si possano ottenere dei risultati positivi per i cittadini“, ha aggiunto. Lapresse.it - Manovra, Manfredi: “Comuni siano preservati dai tagli” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Sullac’è una discussione a livello nazionale. Noi abbiamo chiesto come Anci che ivengano. Il piano di stabilità che è stato mandato in Commissione Europea prevede una riduzione della spesa corrente a livello nazionale. La nostra posizione come sindaci è di ridurre al massimo l’impatto suiperché la spesa corrente deisono i servizi”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano, sul tema dellaa margine dell’inaugurazione dell’opera ‘Tu sì ‘na cosa grande’ di Gaetano Pesce. “Io sono sempre fiducioso che dal dialogo e dalla collaborazione istituzionale si possano ottenere dei risultati positivi per i cittadini“, ha aggiunto.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - Sala “Il sacrificio viene sempre richiesto ai Comuni” - MILANO (ITALPRESS) – “Sono preoccupatissimo, anche perché quello che noi sindaci dovremmo chiedere è un’analisi di quanto successo negli ultimi anni. (ITALPRESS). xm4/trl/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo . Quanto i comuni hanno ridotto il debito e quanto l’ha ridotto il governo. Cioè, negli ultimi anni quanto è stato tagliato ai Comuni e quanto il governo ha tagliato a se stesso? ... (Unlimitednews.it)

Giorgetti prepara i tagli in manovra - ma non alla sanità : nel mirino Comuni e Pa - Una buona parte delle Relazioni con le autonomie locali riguarda la Sanità, che Giorgetti ha promesso di non ridurre. La misura si è resa necessaria per recuperare fondi al fine di rifinanziare il taglio del cuneo fiscale e la riforma dell’Irpef anche per quest’anno e bloccare quello che altrimenti sarebbe un aumento delle tasse per gli italiani. (Quifinanza.it)

Bonate Sopra - beni comuni e comunità energetica : la manovra d’autunno della giunta Rossi - SICUREZZA DELLE SCUOLE, DEL PALAZZETTO DELLO SPORT, DEGLI SPOGLIATOI DEL CALCIO 30. Si tratta di una scelta che va a riqualificare, mettere in sicurezza, rilanciare o anche a realizzare ex novo alcuni spazi pubblici, al chiuso e all’aperto, in cui i cittadini si incontrano per fare sport, cultura, aggregazione, assistenza sociale, o che vengono semplicemente attraversati. (Bergamonews.it)