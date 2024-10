M5S, il messaggio di Grillo: “Riprendiamoci tutto” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – "È arrivato il tempo di riprenderci tutto. Le nostre battaglie, i nostri sogni, quel futuro che ci aspetta". E' il messaggio che Beppe Grillo affida al suo blog, in una nuova puntata del prolungato 'dialogo' con Giuseppe Conte sul destino del M5S. "Il Movimento 5 Stelle, ricordate? Quello che partiva come un meteorite pronto L'articolo M5S, il messaggio di Grillo: “Riprendiamoci tutto” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – "È arrivato il tempo di riprenderci. Le nostre battaglie, i nostri sogni, quel futuro che ci aspetta". E' ilche Beppeaffida al suo blog, in una nuova puntata del prolungato 'dialogo' con Giuseppe Conte sul destino del M5S. "Il Movimento 5 Stelle, ricordate? Quello che partiva come un meteorite pronto L'articolo M5S, ildi: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

M5S - il messaggio di Grillo : “Riprendiamoci tutto” - "Il Movimento 5 Stelle, ricordate? Quello che partiva come un meteorite pronto […] The post M5S, il messaggio di Grillo: “Riprendiamoci tutto” appeared first on L'Identità. . E' il messaggio che Beppe Grillo affida al suo blog, in una nuova puntata del prolungato 'dialogo' con Giuseppe Conte sul destino del M5S. (Lidentita.it)

M5s - il messaggio di Virginia Raggi a Giuseppe Conte : “Se lo statuto dà dei poteri a Beppe Grillo e lui li esercita fa bene” - Proviamo a fare politica mettendo insieme le buone idee e superando determinate ideologie e cerchiamo di lavorare concretamente per il benessere dei cittadini. Se si arriverà alle carte bollate se la vedranno gli avvocati”. Il Movimento nasce come idea, come metodo, come possibilità e io credo che oggi ci sia bisogno di tornare a quel metodo e a quel laboratorio, altrimenti si diventa solo la ... (Ilfattoquotidiano.it)

Il videomessaggio di Conte che replica a Grillo : “M5s? Potremo rifondarci completamente - anche il simbolo e il nome” - . All’assemblea costituente “potremo discutere di tutto, potremo rifondarci integralmente: anche il simbolo, la denominazione, le regole organizzative, quelle consolidate, potranno essere discusse” ha detto Conte dopo la presa di posizione di Grillo sui “pilastri non negoziabili del Movimento”, cioè “il nostro simbolo, il nostro nome e la regola del secondo mandato”. (Ilfattoquotidiano.it)