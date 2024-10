“Lo hanno arrestato”. Choc in tv, l’ex Amici finisce in carcere dopo una rapina (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Notizia Choc sull’ex Amici, che è stato arrestato per un reato abbastanza grave. E non è la prima volta che finisce nei guai con la giustizia, dato che già circa 4 anni fa era stato ammanettato e rinchiuso in prigione. Era stato infatti condannato a 2 anni e 11 mesi per l’accusa di violenza sessuale ai danni della ex moglie di un amico, che sarebbe stata perpetrata il 27 febbraio del 2010. E ora l’ex Amici è stato arrestato per aver compiuto un altro reato. Parlando ancora della violenza sessuale, lui avrebbe abusato della donna a Bagnaia (Viterbo). dopo essere andato a casa dell’amico, aveva trovato la coniuge di quest’ultimo da sola e avrebbe deciso di stuprarla. Ma lui non aveva mai ammesso le sue responsabilità e si era sempre proclamato innocente. Leggi anche: “Lo hanno arrestato”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Notiziasul, che è statoper un reato abbastanza grave. E non è la prima volta chenei guai con la giustizia, dato che già circa 4 anni fa era stato ammanettato e rinchiuso in prigione. Era stato infatti condannato a 2 anni e 11 mesi per l’accusa di violenza sessuale ai danni della ex moglie di un amico, che sarebbe stata perpetrata il 27 febbraio del 2010. E oraè statoper aver compiuto un altro reato. Parlando ancora della violenza sessuale, lui avrebbe abusato della donna a Bagnaia (Viterbo).essere andato a casa dell’amico, aveva trovato la coniuge di quest’ultimo da sola e avrebbe deciso di stuprarla. Ma lui non aveva mai ammesso le sue responsabilità e si era sempre proclamato innocente. Leggi anche: “Lo”.

