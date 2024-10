Letizia Girolami è stata uccisa per dei pulcini spariti, l' ex compagno della figlia: «Non c'ho visto più e l'ho colpita» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un violento litigio per la scomparsa di alcuni pulcini di pavone ha portato alla tragica morte della psicoterapeuta Letizia Girolami, 72 anni, per mano di Irfan Rana Mohamed, un 37enne di origini Leggo.it - Letizia Girolami è stata uccisa per dei pulcini spariti, l' ex compagno della figlia: «Non c'ho visto più e l'ho colpita» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un violento litigio per la scomparsa di alcunidi pavone ha portato alla tragica mortepsicoterapeuta, 72 anni, per mano di Irfan Rana Mohamed, un 37enne di origini

Foiano della Chiana : Letizia Girolami uccisa dopo una lite per i pulcini di pavone - A quel punto, il 37enne ha ammesso di aver perso il controllo e di averla colpita mortalmente con una vanga trovata sul posto. L’episodio si sarebbe verificato il 5 ottobre, mentre i due controllavano il parco del casolare a Foiano della Chiana, dove vivevano insieme alla famiglia della vittima. Dopo il delitto, l’uomo si è allontanato dal luogo e ha preso un treno per Prato, dove aveva ... (Lortica.it)

Omicidio Letizia Girolami - l’ex della figlia la uccide a bastonate - poi prende un treno per crearsi un alibi - Al momento del fermo ha cercato di sostenere il suo alibi, mostrando un biglietto del treno, ma le forze dell’ordine credono che abbia preso il treno solo dopo aver commesso l’omicidio. Un elemento cruciale sarà capire il percorso temporale dell’uomo, che la mattina del delitto si era allontanato dicendo di andare a Prato in cerca di lavoro. (Thesocialpost.it)

Letizia Girolami - l’ex della figlia l’ha uccisa a bastonate e poi ha preso il treno come alibi - L'uomo ha confessato il delitto ma non ha chiarito tempi e movente. Si attende autopsia ed esami sulla zappa usata per colpire e sugli indumenti. Continua a leggere . Molti gli interrogativi sull'omicidio di Letizia Girolami, la 72enne uccisa dall'ex fidanzato della figlia Mohamed Irfan Rana a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. (Fanpage.it)

Letizia Girolami - avrebbe confessato l’ex della figlia - sospettato del presunto femminicidio - Quando la donna non è rientrata dopo una passeggiata pomeridiana, il marito, preoccupato, ha allertato la figlia, che risiede all’estero. Articolo originale del 7 ottobre 2024 Le indagini sulla tragica morte della psicoterapeuta Letizia Girolami, 72 anni, hanno fatto un significativo passo avanti nella notte con il fermo dell’ex fidanzato 38enne della figlia, sospettato di essere coinvolto nel ... (Robadadonne.it)

I pavoni - i problemi in casa e la furia di Mohamed : i retroscena dell'omicidio di Letizia Girolami - Più e più volte. . . Sulla fronte, sul volto. . Avrebbe raccolto da terra un grosso pezzo di legno, trovato in quell'ampia area verde da 5mila metri quadri davanti a casa, limitrofa ai boschi. E' stata uccisa così, a. Impugnando il bastone, guardando in faccia la vittima, l'avrebbe colpita con violenza. (Arezzonotizie.it)