Lei e ora anche lei È nata Barbara D’Urso di nuovo nonna L’annuncio più bello | la presenta a tutti

Abbiamo lasciato Barbara D'Urso sulla pista di Ballando con le Stelle. Sabato scorso la ex regina di Pomeriggio 5 e di Mediaset è stata ospite di Milly Carlucci come "ballerina per una notte" e per il futuro non si escludono sorprese. In Rai, s'intende. E infatti a Selvaggia Lucarelli che le chiedeva di "non tornare a condurre" lei ha replicato "potrebbe succedere". L'idea è quindi che ci sia già una porta aperta. Tornando alla serata che l'ha vista protagonista, Barbara D'Urso si è presentata raccontando la sua passione per il ballo, nata quando era ancora una bambina e seguiva alcuni corsi di danza al teatro a Napoli. Una passione che, purtroppo, dovette abbandonare a causa della malattia della madre, che la accompagnava alle lezioni. Nonostante l'emozione, sulla pista si è mostrata completamente a suo agio insieme al maestro Gianni Scandiffio.

