Le cassette senza nome sono un problema: l'etichetta la regalano le Poste (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Consegnare una lettera in una cassetta anonima non è una cosa così semplice. Anche in provincia di Lecco, quindi, è stata attivata l’iniziativa di Poste Italiane "etichetta la cassetta" che coinvolge 34 comuni nei quali i cittadini con cassetta senza nome ricevono dall'azienda una comunicazione Leccotoday.it - Le cassette senza nome sono un problema: l'etichetta la regalano le Poste Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Consegnare una lettera in una cassetta anonima non è una cosa così semplice. Anche in provincia di Lecco, quindi, è stata attivata l’iniziativa diItaliane "la cassetta" che coinvolge 34 comuni nei quali i cittadini con cassettaricevono dall'azienda una comunicazione

