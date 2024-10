La guida definitiva di GQ per farsi largo tra le migliori offerte dell'Amazon Prime Day di Ottobre 2024, che finisce a mezzanotte (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il tempo stringe, è bene saperlo. La Festa delle offerte Prime, alias l'Amazon Prime Day di Ottobre 2024, con tutte le sue promozioni imperdibili durerà ancora per qualche ora: fino a mezzanotte, e non oltre, potremo dunque partecipare ancora al party dello shopping a prezzi scontat icon cui Amazon ci dà la possibilità di battere sul tempo le promozioni del Black Friday, e sì, volendo anche di dare il via con larghissimo anticipo sul Calendario dell'Avvento alla stagione dei regali di Natale & co. Proprio come è accaduto a luglio con il Prime Day, d'altronde, anche con questa Festa autunnale targata Amazon è possibile andare a caccia di qualche ottimo affare, con offerte che spazieranno da smartphone, smartwatch, tablet, cuffie di design e compagnia tech varia fino a orologi, sneaker, elettrodomestici e rasoi elettrici. Gqitalia.it - La guida definitiva di GQ per farsi largo tra le migliori offerte dell'Amazon Prime Day di Ottobre 2024, che finisce a mezzanotte Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il tempo stringe, è bene saperlo. La Festa, alias l'Day di, con tutte le sue promozioni imperdibili durerà ancora per qualche ora: fino a, e non oltre, potremo dunque partecipare ancora al partyo shopping a prezzi scontat icon cuici dà la possibilità di battere sul tempo le promozioni del Black Friday, e sì, volendo anche di dare il via con larghissimo anticipo sul Calendario'Avvento alla stagione dei regali di Natale & co. Proprio come è accaduto a luglio con ilDay, d'altronde, anche con questa Festa autunnale targataè possibile andare a caccia di qualche ottimo affare, conche spazieranno da smartphone, smartwatch, tablet, cuffie di design e compagnia tech varia fino a orologi, sneaker, elettrodomestici e rasoi elettrici.

