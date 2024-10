Quotidiano.net - La Corte suprema annulla la sospensione di X in Brasile

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il giudice delladel(Stf) Alexandre de Moraes ha autorizzato il ripristino dell'accesso alla piattaforma X nel Paese, bloccato per decisione giudiziaria dallo scorso 30 agosto. La decisione segue un parere favorevole presentato dalla Procura generale della Repubblica (Pgr) che ha certificato l'avvenuto pagamento di tutte le multe - per un totale di 4,8 milioni di euro (28,6 milioni di real) - inflitte al social network di proprietà del magnate sudafricano Elon Musk per una serie di violazioni delle normative brasiliane commesse nel corso degli ultimi mesi. Per la procura sono state inoltre soddisfatte tutte le altre pendenze che avevano spinto la magistratura a decidere per la