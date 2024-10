Inter, Inzaghi interrogato per l’inchiesta ultras come persona informata sui fatti: la situazione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le ultime sul possibile coinvolgimento di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, nell’inchiesta ultras condotta dalla Questura Simone Inzaghi è stato Interrogato questa mattina dagli agenti della Squadra Mobile nella Questura di Milano in merito all’inchiesta condotta sugli ultras dell’Inter. All’allenatore è stato infatti chiesto di chiarire i suoi rapporti e le presunte pressioni subite al telefono Calcionews24.com - Inter, Inzaghi interrogato per l’inchiesta ultras come persona informata sui fatti: la situazione Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le ultime sul possibile coinvolgimento di Simone, allenatore dell’, nelcondotta dalla Questura Simoneè statorogato questa mattina dagli agenti della Squadra Mobile nella Questura di Milano in merito alcondotta suglidell’. All’allenatore è stato inchiesto di chiarire i suoi rapporti e le presunte pressioni subite al telefono

