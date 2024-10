Inchiesta ultrà, Inzaghi in Procura: ‘Dal capo della curva richieste ma non minacce’ (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'allenatore dell'Inter sentito come persona informata dei fatti: 'Non potevamo perdere tifosi'. Tra domani e venerdì sarà ascoltato Zanetti Golssip.it - Inchiesta ultrà, Inzaghi in Procura: ‘Dal capo della curva richieste ma non minacce’ Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'allenatore dell'Inter sentito come persona informata dei fatti: 'Non potevamo perdere tifosi'. Tra domani e venerdì sarà ascoltato Zanetti

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inchiesta ultrà - Simone Inzaghi : “Dal capo curva solo richieste - non mi sono mai sentito minacciato” - Al centro delle indagini un'intercettazione del 2023 con Marco Ferdico. Il capo ultrà, in carcere per associazione a delinquere aggravata dall'agevolazione mafiosa, sollecitava il mister a intercedere con il presidente Giuseppe Marotta per ottenere più biglietti in vista della finale di Champions a Istanbul. (Fanpage.it)

Inchiesta ultras - il resoconto della deposizione di Inzaghi! Sorpresa - Simone Inzaghi ha parlato questa mattina come persona informata dei fatti per quanto riguarda l’inchiesta della Procura di Milano sugli ultras di Inter e Milan. Il programma prevede che Javier Zanetti intervenga nei prossimi giorni. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Prima della finale di Champions League l’allenatore ha parlato con lo stesso Ferdico che gli avrebbe chiesto di ... (Inter-news.it)

Inter - Inzaghi in Procura per l'inchiesta ultras : "Dal capo curva richieste e mai minacce" - è già terminata l`audizione dell`allenatore dell`Inter, Simone Inzaghi, in Procura a Milano nell`ambito dell`indagine `Doppia Curva` della... (Calciomercato.com)