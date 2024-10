Ilrestodelcarlino.it - In libertà dopo l’affidamento terrorizza la ex

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Aveva ottenutoin prova, uscendo dal carcere dove era finito per una sfilza di reati ma la suaè durata poco. Una sera, a casa della fidanzata, dove si trovava con la misura alternativa alla detenzione, avrebbe aggredito la ragazza tanto che impaurita si era barricata in camera da letto dove aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto. Nell’abitazione erano arrivati quattro poliziotti, con due pattuglie delle Volanti, ma l’uomo, 49 anni, aveva aggredito anche loro. Calci e pugni nel tentativo di non farli entrare in casa. Gli agenti dovevano controllare come stava la donna ma il 49enne si era opposto con tutte le sue forze. Alla fine era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Ieri l’imputato, difeso dall’avvocato Caterina Ficiarà, ha patteggiato la pena a dieci mesi.