Impresa familiare, i requisiti per avviarla e le imposte da versare (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’Impresa familiare si viene a costituire nel momento in cui la famiglia dell’imprenditore collabora nelle attività aziendali, anche quando sono svolte con la formula dell’Impresa individuale. A disciplinare questo tipo di società è l’articolo 230-bis del Codice Civile, attraverso il quale viene data la possibilità alla partita Iva di tipo individuale di ottenere la collaborazione del coniuge o dei parenti fino al terzo grado. E degli affini fino al secondo grado. Nell’Impresa familiare la partecipazione della famiglia all’attività economica è una caratteristica fondamentale. Ma, soprattutto, rappresenta una valida alternativa all’apertura di una Sas o di una Srl, che hanno dei costi maggiori anche di gestione. Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di comprendere come funziona l’Impresa familiare e quali ne sono le caratteristiche principali. Quifinanza.it - Impresa familiare, i requisiti per avviarla e le imposte da versare Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’si viene a costituire nel momento in cui la famiglia dell’imprenditore collabora nelle attività aziendali, anche quando sono svolte con la formula dell’individuale. A disciplinare questo tipo di società è l’articolo 230-bis del Codice Civile, attraverso il quale viene data la possibilità alla partita Iva di tipo individuale di ottenere la collaborazione del coniuge o dei parenti fino al terzo grado. E degli affini fino al secondo grado. Nell’la partecipazione della famiglia all’attività economica è una caratteristica fondamentale. Ma, soprattutto, rappresenta una valida alternativa all’apertura di una Sas o di una Srl, che hanno dei costi maggiori anche di gestione. Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di comprendere come funziona l’e quali ne sono le caratteristiche principali.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Impresa familiare - sentenza della Corte costituzionale estende i diritti ai conviventi - Dichiarato illegittimo anche il passaggio in cui, come impresa familiare, non si considera quella in cui collabora anche il “convivente di fatto”. Pur rimanendo ferme le differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio, quando si tratta di diritti fondamentali essi devono ... (Quifinanza.it)