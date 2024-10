Lettera43.it - Il rinvio del vertice di Ramstein è un problema in più per Zelensky

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ildeldinon è un bel segnale per Volodymyr. Anche se dovuto al forfait di Joe Biden, impegnato negli Usa a fronteggiare l’uragano Milton, è chiaro che le urgenze ucraine sono considerate con un metro diverso dalle cancellerie occidentali. Il presidente statunitense è giustificato, i problemi casalinghi hanno ovviamente la precedenza, ma l’annullamento del summit mostra la scala di priorità della Casa Bianca alla vigilia delle elezioni di novembre: il viaggio di commiato in Europa passa in secondo piano, così come ilin Germania, appuntamento in cui regolarmente da un paio di anni a questa parte gli alleati fanno il punto sull’appoggio militare all’Ucraina. Agli occhi europei, poi, la distanza tra la narrazione di Kyiv e la realtà sul campo è sempre più evidente.