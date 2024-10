Iltempo.it - "Il Pd era in Sinagoga": imbarazzo di Schlein sul 7 ottobre. Lei non ci è andata

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'allarme scuote le comunità ebraiche italiane. I dati si rincorrono, il Viminale conferma l'aumento delle violenze denunciate dagli ebrei in tutto il Paese. E in tutta Europa. La Francia certifica 887 aggressioni antisemite negli ultimi mesi. Un'emergenza. Ma non per tutti. È un tema che non sembra interessare i partiti del centrosinistra, fermi nella condanna di Netanyahu e stranamente distratti quando si tratta di condannare gli atti di antiebraismo, antisionismo e antisemitismo che pure si ripetono con sempre maggiore evidenza. Le università e i licei propagano l'infezione. E si alza la voce di Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane: «Sappiamo cosa sta accadendo nei licei e nelle università italiane: quale sia il racconto su Israele, l'antisemitismo crescente, gli incitamenti all'odio e alla violenza.