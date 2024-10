Il Paradiso Delle Signore, Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 Ottobre 2024: Duro Colpo Per Umberto E Tancredi! (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Paradiso Delle Signore, Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 Ottobre 2024: Tancredi e Umberto perdono sia alla sfilata sia per l’affare Costa Smeralda. Si tratta di un Duro Colpo e i due vogliono vendetta! Il Paradiso Delle Signore prosegue e, nel corso della settimana dal 14 al 18 Ottobre 2024, al centro dell’attenzione ci saranno Tancredi ed Umberto. I due dovranno fare i conti con un Colpo piuttosto Duro che avrà a che fare con l’affare che stavano contendendosi con Marcello. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il Paradiso Delle Signore: dove eravamo rimasti? Elvira ha trascorso una notte di passione con Salvatore e da quel momento il rapporto con lui è cambiato. Nel frattempo Giulia tenta un approccio con Tancredi, ma senza successo perché l’uomo le dice che deve concentrarsi unicamente sulla collezione. Uominiedonnenews.it - Il Paradiso Delle Signore, Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 Ottobre 2024: Duro Colpo Per Umberto E Tancredi! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ildal 14 al 18perdono sia alla sfilata sia per l’affare Costa Smeralda. Si tratta di une i due vogliono vendetta! Ilprosegue e, nel corso della settimana dal 14 al 18, al centro dell’attenzione ci sarannoed. I due dovranno fare i conti con unpiuttostoche avrà a che fare con l’affare che stavano contendendosi con Marcello. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il: dove eravamo rimasti? Elvira ha trascorso una notte di passione con Salvatore e da quel momento il rapporto con lui è cambiato. Nel frattempo Giulia tenta un approccio con, ma senza successo perché l’uomo le dice che deve concentrarsi unicamente sulla collezione.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Paradiso delle Signore - spoiler : la vendetta di Umberto e Tancredi - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Matteo sarà sicuro di essersi affrancato dal ricatto di Guarnieri Dopo diversi inconvenienti, finalmente Botteri sarà pronto ad ultimare e mostrare a tutti l'abito ricamato con il bisso, durante la doppia sfilata con la Galleria Milano Moda e anche per ... (Tvpertutti.it)

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 ottobre 2024 : Clara torna a Milano - tensioni con Alfredo - Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 14 al 18 ottobre 2024. (Comingsoon.it)

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 ottobre 2024 : Umberto ordina a Matteo di spiare Marcello. Portelli cederà di nuovo? - Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 9 ottobre 2024 su Rai1 vedremo che Umberto ordinerà a Matteo di fare la spia sulle mosse di Marcello. . Portelli dovrà cedere di nuovo ai ricatti di Guarnieri o stavolta troverà un modo per non tradire il fratello? Scopri le Anticipazioni e le ... (Comingsoon.it)

Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 9 ottobre : Matteo fa la spia per Umberto - Ciro nasconde un segreto? - Nelle anticipazioni del Paradiso delle signore 9, che torna mercoledì 9 ottobre con la nuova puntata su Rai 1, Matteo è costretto a riprendere l'odiato ruolo di spia. Il Paradiso delle signore 9 torna in TV domani, 9 ottobre 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con nuove trame e nuove beghe tra ... (Movieplayer.it)

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni : Puntate di oggi 8 ottobre 2024 - Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 ottobre 2024. (Comingsoon.it)