Il campione di ginnastica Nicola Bartolini aggredito a Milano: "Città raccapricciante"

Il campione di ginnastica Nicola Bartolini, presente alle Olimpiadi di Parigi 2024 e medaglia d'oro nel corpo libero ai Mondiali di Kitakyushu nel 2021, è stato aggredito a Milano e ha denunciato il fatto di violenza attraverso i suoi canali social. "Milano è una Città raccapricciante", ha scritto l'atleta su Instagram, raccontando l'aggressione subita nella città.

Il campione di ginnastica Bartolini picchiato e rapinato sotto casa denuncia : “Milano è una giungla” (video) - Chi è Nicola Bartolini Classe ‘96. . È cresciuto a Quartu Sant’Elena e ha iniziato a fare ginnastica a soli Per continuare a leggere l'articolo sostienici oppure accedi L'articolo Il campione di ginnastica Bartolini picchiato e rapinato sotto casa denuncia: “Milano è una giungla” (video) sembra essere il primo su Secolo d'Italia. (Secoloditalia.it)

Il campione di ginnastica Bartolini picchiato e rapinato sotto casa : Milano è una giungla (video) - La video denuncia su Instagram “Non c’è sicurezza in questa giungla di città, ne succedono di tutti i colori tutti i giorni – prosegue il sardo, classe 1996, che mostra anche una ferita alla mano e un livido sulla fronte – fosse successo a una signora o una ragazza indifesa non so come sarebbe andata a finire, mi ritengo fortunato ad aver preso soltanto un pugno in fronte e sicuramente è stato ... (Secoloditalia.it)

