Graziano Di Prima chi è il marito di Giada Lini | Siamo uniti in tutto e per tutto

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)Diè ildi, una presenza costante nella vita della celebre ballerina di Ballando con le stelle 2024. Un grande amore quello nato tra i due che condividono anche la passione per la danza: lei è ballerina professionista a Ballando con le Stelle, mentre lui è ballerino professionista di “Strictly Come Dancing”, i due stanno insieme da tantissimi anni e dopo diversi anni di fidanzamento hanno deciso di sposarsi. Per il matrimonio,Dihanno scelto come location la Sicilia, la regione dove è nato il ballerino. Per la precisione,Dihanno pronunciato le promesse d’amore nella bellissima Basilica della Madonna della Catena, a Riesi dinanzi ad amici, conoscenti e colleghi.