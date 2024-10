Gli obiettivi inconfessabili del Medio Oriente (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella guerra che si va sviluppando in Medio Oriente ci sono cose che non si possono rivelare ufficialmente, ma anche se inespresse sono piuttosto visibili a chi non è digiuno di questioni geopolitiche e militari. La prima riguarda direttamente i palestinesi. Un ambasciatore esperto di cose Mediorientali definiva la questione come un gran mal di testa per i Paesi arabi. A parole tutti prendono le difese degli abitanti di Gaza e della Cisgiordania, accusando di genocidio Israele e invocando la soluzione dei due Stati. In realtà nessuno è disposto effettivamente ad impegnarsi in tal senso, perché la maggior parte di coloro che protestano contro Gerusalemme sa che non solo il conflitto non terminerebbe con la proclamazione di una nazione palestinese, ma la sua istituzione sarebbe destabilizzante per l’intera area. Panorama.it - Gli obiettivi inconfessabili del Medio Oriente Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella guerra che si va sviluppando inci sono cose che non si possono rivelare ufficialmente, ma anche se inespresse sono piuttosto visibili a chi non è digiuno di questioni geopolitiche e militari. La prima riguarda direttamente i palestinesi. Un ambasciatore esperto di coserientali definiva la questione come un gran mal di testa per i Paesi arabi. A parole tutti prendono le difese degli abitanti di Gaza e della Cisgiordania, accusando di genocidio Israele e invocando la soluzione dei due Stati. In realtà nessuno è disposto effettivamente ad impegnarsi in tal senso, perché la maggior parte di coloro che protestano contro Gerusalemme sa che non solo il conflitto non terminerebbe con la proclamazione di una nazione palestinese, ma la sua istituzione sarebbe destabilizzante per l’intera area.

