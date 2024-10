Giugliano, uomo sorpreso a raccogliere materiale ferroso in strada: denunciato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Questa mattina, una pattuglia della Polizia Municipale di Giugliano, sezione stradale, agli ordini del vicecomandante Borgese, ha fermato un uomo di origini rumene mentre raccoglieva del materiale ferroso dalla strada. Il blitz è stato avvenuto in Via Vicinale Pacchianella nei pressi di un deposito di rifiuti date alle fiamme poco prima. uomo blocca la strada mentre L'articolo Giugliano, uomo sorpreso a raccogliere materiale ferroso in strada: denunciato Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giugliano, uomo sorpreso a raccogliere materiale ferroso in strada: denunciato Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Questa mattina, una pattuglia della Polizia Municipale di, sezionele, agli ordini del vicecomandante Borgese, ha fermato undi origini rumene mentre raccoglieva deldalla. Il blitz è stato avvenuto in Via Vicinale Pacchianella nei pressi di un deposito di rifiuti date alle fiamme poco prima.blocca lamentre L'articoloinTeleclubitalia.

