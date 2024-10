Giornata di sensibilizzazione sull’emoglobinuria parossistica notturna | parlano gli esperti

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per la prima volta quest’anno, il 12 ottobre sarà dedicato alladi(EPN). Annunciata dalla Global PNH Alliance, l’organizzazione volta a migliorare la vita dei pazienti con questa malattia in tutto il mondo, è un’iniziativa che riporta l’attenzione su questa patologia del sangue rara, debilitante e cronica, diagnosticata spesso tra i 30 e i 40 anni d’età, che colpisce una persona su un milione di abitanti in Italia e che comporta la produzione di globuli rossi non sani e la loro emolisi, cioè la loro distruzione sia all’interno di vene e arterie sia al di fuori dei vasi sanguigni, nella milza e nel fegato, con la conseguente diminuzione dei livelli di emoglobina circolanti. Nonostante la sua gestione sia drasticamente cambiata negli ultimi 15 anni, diversi sono tuttavia i bisogni clinici non ancora soddisfatti.