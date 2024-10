Demi Moore: dopo The Substance, ecco quale sarà il suo nuovo progetto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Demi Moore si prepara a recitare nel misterioso nuovo progetto di Boots Riley mentre sta per arrivare nei cinema italiani, a partire dal 30 ottobre, la sua ultima fatica, il body horror The Substance. dopo il raccapricciante The Substance, Demi Moore ha annunciato il suo prossimo progetto. L'attrice si accinge a recitare in I Love Boosters, nuova fatica del regista Boots Riley. Al suoi fianco un ricco cast che comprende Keke Palmer, Naomi Ackie e LaKeith Stanfield. Le riprese prenderanno iol via nelle prossime settimane. Al centro della storia una banda di taccheggiatori e truffatori che prendono di mira un'esperta di moda. Aaron Ryder e Andrew Swett producono la pellicola con la loro Ryder Picture Company assieme a Allison Rose Carter e Jon Read di Savage Rose Films. Neon finanzierà il film con Waypoint Movieplayer.it - Demi Moore: dopo The Substance, ecco quale sarà il suo nuovo progetto Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)si prepara a recitare nel misteriosodi Boots Riley mentre sta per arrivare nei cinema italiani, a partire dal 30 ottobre, la sua ultima fatica, il body horror Theil raccapricciante Theha annunciato il suo prossimo. L'attrice si accinge a recitare in I Love Boosters, nuova fatica del regista Boots Riley. Al suoi fianco un ricco cast che comprende Keke Palmer, Naomi Ackie e LaKeith Stanfield. Le riprese prenderanno iol via nelle prossime settimane. Al centro della storia una banda di taccheggiatori e truffatori che prendono di mira un'esperta di moda. Aaron Ryder e Andrew Swett producono la pellicola con la loro Ryder Picture Company assieme a Allison Rose Carter e Jon Read di Savage Rose Films. Neon finanzierà il film con Waypoint

