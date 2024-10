Terzotemponapoli.com - De Falco: “Napoli, che acquisto McTominay”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Danilo De, giornalista di Spazio, ha rilasciato un’intervista a TerzoTempo.com. Queste le sue parole:-Conte: si può sognare? “Sognare è d’obbligo. Il tifoso deldeve assolutamente sognare, dopo un anno costellato per il 90% da incubi e pochissimi sprazzi di felicità. Ilha una rosa decisamente competitiva per la Serie A e un allenatore di assoluto livello come Antonio Conte. Non disputare le coppe europee dà la possibilità al tecnico leccese di poter giocare praticamente sempre con gli stessi undici, creando così una macchina pressoché perfetta, con tutti i calciatori che si conoscono alla perfezione e sanno come muoversi in campo. Quindi sì, il tifoso delpuò sognare in grande.