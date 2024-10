Dal mondo green alla transizione energetica: al via ZEROEMISSION MEDITERRANEAN 2024 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A poco più di due settimane dal via, la cornice istituzionale di Palazzo Piacentini, sede del Mimit, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha ospitato la presentazione ufficiale a industria, media e associazioni di ZEROEMISSION MEDITERRANEAN 2024, evento internazionale dedicato a energie Romatoday.it - Dal mondo green alla transizione energetica: al via ZEROEMISSION MEDITERRANEAN 2024 Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A poco più di due settimane dal via, la cornice istituzionale di Palazzo Piacentini, sede del Mimit, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha ospitato la presentazione ufficiale a industria, media e associazioni di, evento internazionale dedicato a energie

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dal mondo green alla transizione energetica: al via ZEROEMISSION MEDITERRANEAN 2024 - Green sponsor di ZEROEMISSION MEDITERRANEAN 2024 è Rds, Ricerca di sistema, il piano gestito e finanziato da Csea, Cassa per i servizi energetici e ambientali, che ha l’obiettivo di sostenere ... (romatoday.it)

Zeroemission Mediterranean, fiera per imprese della transizione - Milano, 9 ott. (askanews) - Una fiera business to business per chi opera nel settore green e della transizione energetica. Zeroemission Mediterranean si tiene a Roma dal 16 al 18 ottobre e ospita dive ... (libero.it)

Droni, Italia in prima linea nel trasporto merci e passeggeri - L’Italia è in prima linea nelle tecnologie per il trasporto di merci e passeggeri con droni e aerotaxi. Tutte le ultime novità saranno presentate a “Roma Drone Conference 2024”, decima edizione dell’e ... (lagone.it)