Crosetto ' non sono presente a tutti i Cdm per altri impegni'

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Oggi leggo su alcuni quotidiani che faccio posare i telefonini a chi entra nel mio ufficio alla Difesa e che non vado ai Cdm per chissà quali motivi. La prassi di lasciare il cellulare prima di entrare nell'ufficio del Ministro, alla Difesa, fu introdotta da Elisabetta Trenta. Lorenzo Guerini la trovò e la mantenne. Io la trovai in eredità da lui e la lasciai continuare". Così il ministro della Difesa Guidosu X. "Non ini Cdm ciargomenti che riguardano la Difesa e non posessere fissati tenendo conto delle agende, degliistituzionali od internazionali di ogni ministro. La somma delle due cose fa sì che, avvertendo e concordando prima eventuali posizioni e quindi non arrecando alcun problema al Consiglio, i ministri impegnati in altro, siano assenti. I ministri. Perché i ministeri invecesempre presenti nella preparazione degli atti.