Criceti nella ruota | il consumismo e la perdita della vera essenza della vita

"Negli anni del dopoguerra, con la ricostruzione italiana e l'influenza delle potenze globali, è stato tracciato un percorso preciso: quello di trasformare le società in macchine del consumo. Elettrodomestici, auto, televisori ogni oggetto promesso come un passo verso una vita migliore. Ma a quale prezzo? Con il tempo, il consumismo non ha toccato solo l'Italia, ma ha invaso il mondo intero. La pubblicità ha affinato la sua arte, creando bisogni spesso superflui nella mente delle persone, trasformando desideri in necessità. Lentamente, senza quasi accorgercene, siamo diventati tutti Criceti nella ruota. Corriamo, giorno dopo giorno, spinti dall'illusione che quel "di più" ci darà finalmente la felicità. E così lavoriamo, accumuliamo, acquistiamo, rincorriamo. E cosa rimane alla fine? Un ciclo che si ripete, senza fine.

