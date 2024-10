Corso Garibaldi: tenta di rapinare una donna. La Polizia di Stato trae in arresto un 29enne (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ArreStato un 29enne per tentata rapina e lesioni: trovato con 4 cellulari e 1390 euro non giustificati Nel pomeriggio di ieri, i Falchi della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in Corso Corso Garibaldi, hanno notato un monopattino elettrico condotto da un soggetto che, con fare circospetto, mentre seguiva una donna, ad un certo punto ha tentato di asportarle la borsa facendola rovinare al suolo. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 4 cellulari e di 1390 euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 29enne marocchino irregolare sul territorio nazionale, è Stato tratto in arresto per tentata rapina aggravata e lesioni personali nonché denunciato per ricettazione. Puntomagazine.it - Corso Garibaldi: tenta di rapinare una donna. La Polizia di Stato trae in arresto un 29enne Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arreunperta rapina e lesioni: trovato con 4 cellulari e 1390 euro non giustificati Nel pomeriggio di ieri, i Falchi della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in, hanno notato un monopattino elettrico condotto da un soggetto che, con fare circospetto, mentre seguiva una, ad un certo punto hato di asportarle la borsa facendola rovinare al suolo. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 4 cellulari e di 1390 euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Per tali motivi, l’indagato, identificato per ilmarocchino irregolare sul territorio nazionale, ètratto inperÂta rapina aggravata e lesioni personali nonché denunciato per ricettazione.

