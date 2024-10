361magazine.com - Claudio Baglioni torna a girare l’Italia con “PIANO DI VOLO soloTRIS”: le date

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)riprende il suo percorso concertistico assolo con “DI”: ecco tutte leDopo il successo dei tour “Solo” e “SoloBIS”,riprende il suo percorso concertistico assolo con “DI”, il terzo, nuovo e perfezionato capitolo dell’esperienza musicale dal vivo nei teatri lirici, arrivando al TEATRO SOCIALE di COMO il 25, 26 e 27 aprile 2025 per treorganizzate da Friends & Partners e Come s.r.l. in collaborazione con MyNina Spettacoli. “DI” è un concerto-racconto del cantautore, unico protagonista sulla scena. Un’impresa innovativa e sempre rinnovata, una trasvolata solitaria in cui l’interprete, il compositore, il musicista e l’intrattenitore s’incontrano tra musica e invenzione, parola e narrazione, storia e sperimentazione, rigore e improvvisazione.