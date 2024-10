Ciclismo Gran Piemonte 2024 | percorso e altimetria

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Domani, giovedì 10 ottobre, scatterà l’edizione numero 108 della. I corridori si daranno battaglia nei 182 km che collegano Valdengo a Borgomanero. Si partirà in leggera salita per i primi 100 km che non proporranno particolari asperità altimetriche per un avvio di corsa in totale falsopiano. Al km numero 110 si salirà verso l’ascesa più dura della corsa: il Passo della Colma. Superata la Colma si scenderà fino a San Maurizio Opaglio da cui partirà la seconda asperità di giornata con la salita sul Cremosina. Le difficoltà finiranno con la Traversagna, che proporrà l’ultima, e la meno impegnativa, ascesa dellaSportFace.