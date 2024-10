Catasto, come e cosa cambia per i cittadini (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tra i temi al centro del dibattito politico ed economico anche la questione dei valori catastali degli immobili migliorati con i fondi pubblici grazie all’utilizzo del superbonus. Ma in che modo? E cosa cambia per i cittadini? Servizio di Giuseppe Caporaso Catasto, come e cosa cambia per i cittadini TG2000. Tv2000.it - Catasto, come e cosa cambia per i cittadini Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tra i temi al centro del dibattito politico ed economico anche la questione dei valori catastali degli immobili migliorati con i fondi pubblici grazie all’utilizzo del superbonus. Ma in che modo? Eper i? Servizio di Giuseppe Caporasoper iTG2000.

