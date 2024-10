Cassano: «Lukaku non mi piace, ma è meglio di Osimhen a proteggere palla» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Al podcast Viva el Futbol, Antonio Cassano, parlando di attaccanti, ha paragonato Romelu Lukaku e Victor Osimhen. I due hanno entrambi indossato la maglia del Napoli. Cassano: «Lukaku non mi piace, ma è meglio di Osimhen a proteggere palla» L’ex calciatore ha dichiarato: «Lukaku a me non piace, ma è dieci volte meglio di Osimhen per come difende la palla. Se gli tiri la palla addosso fai fatica a togliergliela perché la protegge bene. Osimhen con Spalletti è cresciuto, ma notate bene, Spalletti lo utilizzava per andare in profondità, non per appoggiarsi e far risalire la squadra». Sullo scudetto: «Occhio Inter, che questo Napoli ti può fare pure lo sgambetto» Commentando le papabili per lo scudetto, Cassano ha spiegato: «Occhio Inter che questo Napoli te lo porti dietro e ti può fare pure lo sgambetto. Ilnapolista.it - Cassano: «Lukaku non mi piace, ma è meglio di Osimhen a proteggere palla» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Al podcast Viva el Futbol, Antonio, parlando di attaccanti, ha paragonato Romelue Victor. I due hanno entrambi indossato la maglia del Napoli.: «non mi, ma èdi» L’ex calciatore ha dichiarato: «a me non, ma è dieci voltediper come difende la. Se gli tiri laaddosso fai fatica a togliergliela perché la protegge bene.con Spalletti è cresciuto, ma notate bene, Spalletti lo utilizzava per andare in profondità, non per appoggiarsi e far risalire la squadra». Sullo scudetto: «Occhio Inter, che questo Napoli ti può fare pure lo sgambetto» Commentando le papabili per lo scudetto,ha spiegato: «Occhio Inter che questo Napoli te lo porti dietro e ti può fare pure lo sgambetto.

