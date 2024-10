Anteprima24.it - Capaccio Paestum, domenica 13 ottobre casting per il film “Santa Claus ‘Nzallanù 2”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutisi prepara a diventare il set cinematografico dell’esilarante sequel diprodotto da Attori per Caso. Le riprese inizieranno a fine2024 e la magia del Natale rivivrà nei suggestivi paesaggi del Cilento. Ildiretto da Lucio Ciotola e Luca Landi vanta un cast d’eccezione composto da Davide Marotta, Antonella Morea, Salvatore Misticone, Raffaella Di Caprio, Lello Pirone e molti altri che, insieme, daranno vita a una storia che mescola risate, tradizione e un pizzico di follia. La trama, infatti, promette di far ridere e riflettere: in un piccolo paesino del Cilento, vive un Babbo Natale molto diverso da quello che conosciamo. Non è nato al Polo Nord, ma nei vicoli dei borghi cilentani. È un uomo anziano, bizzarro e un po’, con un figlio devoto che lo aiuta a mantenere vivo lo spirito del Natale.