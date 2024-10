Campagna acquisti azzurra: Reguzzoni entra in Forza Italia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Marco Reguzzoni, presidente dell'Associazione “I Repubblicani” ed ex leghista vicino a Umberto Bossi, entra ufficialmente in Forza Italia. In pratica si tratta della conclusione naturale di un percorso, visto che alle scorse europee l'ex esponente del Carroccio si era candidato da indipendente nelle liste azzurre. A dare l'annuncio dell'ingresso nel movimento di Reguzzoni, confermando la fase di espansione dei berlusconiani, Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale del partito in Lombardia e Letizia Moratti, europarlamentare e presidente della Consulta azzurra. «Ho accettato questa proposta», afferma Reguzzoni, ex capogruppo del Carroccio alla Camera, «per dare seguito al percorso intrapreso alle europee e portare avanti gli ideali liberali e federalisti, da sempre il pilastro delle mie convinzioni. Liberoquotidiano.it - Campagna acquisti azzurra: Reguzzoni entra in Forza Italia Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Marco, presidente dell'Associazione “I Repubblicani” ed ex leghista vicino a Umberto Bossi,ufficialmente in. In pratica si tratta della conclusione naturale di un percorso, visto che alle scorse europee l'ex esponente del Carroccio si era candidato da indipendente nelle liste azzurre. A dare l'annuncio dell'ingresso nel movimento di, confermando la fase di espansione dei berlusconiani, Alessandro Sorte, deputato die segretario regionale del partito in Lombardia e Letizia Moratti, europarlamentare e presidente della Consulta. «Ho accettato questa proposta», afferma, ex capogruppo del Carroccio alla Camera, «per dare seguito al percorso intrapreso alle europee e portare avanti gli ideali liberali e federalisti, da sempre il pilastro delle mie convinzioni.

