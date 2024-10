Calciomercato Milan, è scontro con Theo Hernandez: c’è distanza per il rinnovo e ora… (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Calciomercato Milan, il rinnovo di contratto di Theo Hernandez è in salita: c’è distanza e le prestazioni non sono sempre all’altezza! Il cartellino rosso a tempo scaduto con la fascia da capitano al braccio non ha fatto altro che peggiorare la situazione e ora il rinnovo di contratto di Theo Hernandez sembra essere più lontano. Parliamo, infatti, di un giocatore che alterna grandissime prestazioni a gare totalmente anonime, nelle quali perde anche la testa in maniera troppo semplice (come successo nel post-gara con la Fiorentina). Ecco che allora, per quanto riguarda il prolungamento dell’accordo con il club di via Aldo Rossi – quello attuale scade nel 2026 – c’è nuovamente un margine importante tra domanda e offerta. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, è scontro con Theo Hernandez: c’è distanza per il rinnovo e ora… Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), ildi contratto diè in salita: c’èe le prestazioni non sono sempre all’altezza! Il cartellino rosso a tempo scaduto con la fascia da capitano al braccio non ha fatto altro che peggiorare la situazione e ora ildi contratto disembra essere più lontano. Parliamo, infatti, di un giocatore che alterna grandissime prestazioni a gare totalmente anonime, nelle quali perde anche la testa in maniera troppo semplice (come successo nel post-gara con la Fiorentina). Ecco che allora, per quanto riguarda il prolungamento dell’accordo con il club di via Aldo Rossi – quello attuale scade nel 2026 – c’è nuovamente un margine importante tra domanda e offerta.

