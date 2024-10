Calcio: ex allenatore Liverpool Klopp nominato responsabile globale Red Bull (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Berlino, 9 ott. (Adnkronos) - L'ex allenatore del Liverpool Jürgen Klopp è stato nominato responsabile del Calcio globale alla Red Bull, come ha annunciato il colosso austriaco delle bevande energetiche in un post su X. "Voglio sviluppare, migliorare e supportare l'incredibile talento calcistico che abbiamo", ha detto Klopp. Il 57enne allenatore tedesco ha lasciato il Liverpool alla fine della scorsa stagione dopo nove anni in cui ha vinto una Champions League e un titolo di Premier League. In precedenza ha allenato il Mainz e il Borussia Dortmund. Il suo nuovo incarico, a quanto si dice, comporterà la responsabilità della serie di squadre di Calcio di proprietà della Red Bull in tutto il mondo, tra cui RB Lipsia, i New York Red Bulls e il Red Bull Salisburgo. Liberoquotidiano.it - Calcio: ex allenatore Liverpool Klopp nominato responsabile globale Red Bull Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Berlino, 9 ott. (Adnkronos) - L'exdelJürgenè statodelalla Red, come ha annunciato il colosso austriaco delle bevande energetiche in un post su X. "Voglio sviluppare, migliorare e supportare l'incredibile talento calcistico che abbiamo", ha detto. Il 57ennetedesco ha lasciato ilalla fine della scorsa stagione dopo nove anni in cui ha vinto una Champions League e un titolo di Premier League. In precedenza ha allenato il Mainz e il Borussia Dortmund. Il suo nuovo incarico, a quanto si dice, comporterà la responsabilità della serie di squadre didi proprietà della Redin tutto il mondo, tra cui RB Lipsia, i New York Reds e il RedSalisburgo.

