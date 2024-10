Inter-news.it - Bondo sul taccuino dell’Inter? Profilo e numeri del francese

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Warrenè un calciatore apprezzato dall’Inter per un eventuale acquisto nella finestra estiva di calciomercato. Analizziamo nel dettaglio i suoie le sue caratteristiche. IL PUNTO – Warrenè stato uno dei calciatori visionati dal direttore sportivoPiero Ausilio sugli spalti dell’U-Power Stadium in occasione di Monza–Roma. Il calciatore di nazionalitàsi sta affermando come titolare fisso della squadra brianzola, avendo giocato dal primo minuto in 6 delle prime 7 gare disputate in questa stagione di Serie A. Con Alessandro Nesta sta trovando una continuità finora inesplorata, avendo gli strumenti per poter crescere gradualmente sotto la sua guida., un lottatore al servizio di Inzaghi all’Inter? Isi caratterizza per una predisposizione alla ricerca e all’effettivo recupero del pallone, con una percentuale di 1.