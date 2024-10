Biasin ricorda: «Zhang ha messo soldi, cuore e passione per l’Inter» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Steven Zhang poche ore fa ha fatto un post su Instagram in cui ha avuto una breve conversazione con Marcus Thuram. Fabrizio Biasin l’ha commentata su X esprimendo il suo bel ricordo sull’ex presidente. RICORDO – Le vittorie di Steven Zhang da presidente dell’Inter sono ancora vivide nella mente dei tifosi nerazzurri. I giocatori lo ricordano con piacere, Marcus Thuram lo ha testimoniato proprio oggi commentando il post dell’ex patron. Inter-news.it - Biasin ricorda: «Zhang ha messo soldi, cuore e passione per l’Inter» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Stevenpoche ore fa ha fatto un post su Instagram in cui ha avuto una breve conversazione con Marcus Thuram. Fabriziol’ha commentata su X esprimendo il suo bel ricordo sull’ex presidente. RICORDO – Le vittorie di Stevenda presidente delsono ancora vivide nella mente dei tifosi nerazzurri. I giocatori lono con piacere, Marcus Thuram lo ha testimoniato proprio oggi commentando il post dell’ex patron.

