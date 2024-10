Bella Hadid: da modella a icona di stile (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bella Hadid, nata il 9 ottobre 1996, è cresciuta nel mondo della moda, figlia dell’ex modella Yolanda Hadid e sorella minore di Gigi, anch'essa modella di fama mondiale. Tuttavia, Bella ha saputo rapidamente ritagliarsi un’identità ben distinta e un successo personale, diventando una delle top model più richieste e influenti degli ultimi anni. Con un volto che ricorda le bellezze classiche, ma con una modernità sottile, il suo sguardo magnetico e la sua silhouette statuaria le hanno permesso di affermarsi sui palcoscenici più esclusivi del fashion system, sfilando per le più prestigiose maison e diventando il volto di innumerevoli campagne internazionali. La sua ascesa, segnata dal debutto sulle passerelle a soli 18 anni, ha portato Bella a sfilare per marchi del calibro di Chanel, Balmain, Versace e Dior, non solo come modella, ma come musa ispiratrice di una nuova femminilità. Panorama.it - Bella Hadid: da modella a icona di stile Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), nata il 9 ottobre 1996, è cresciuta nel mondo della moda, figlia dell’exYolandae sorella minore di Gigi, anch'essadi fama mondiale. Tuttavia,ha saputo rapidamente ritagliarsi un’identità ben distinta e un successo personale, diventando una delle top model più richieste e influenti degli ultimi anni. Con un volto che ricorda le bellezze classiche, ma con una modernità sottile, il suo sguardo magnetico e la sua silhouette statuaria le hanno permesso di affermarsi sui palcoscenici più esclusivi del fashion system, sfilando per le più prestigiose maison e diventando il volto di innumerevoli campagne internazionali. La sua ascesa, segnata dal debutto sulle passerelle a soli 18 anni, ha portatoa sfilare per marchi del calibro di Chanel, Balmain, Versace e Dior, non solo come, ma come musa ispiratrice di una nuova femminilità.

