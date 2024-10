Basket femminile: Sassari, esordio da urlo nella EuroCup Women. Battuta Riga (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è appena conclusa al PalaSerradimigni il match tra la Dinamo Sassari e il TTT Riga, match di debutto nel girone I di EuroCup Women per le sarde. Avversarie le quotate lettoni (con un immenso retroterra storico), uscite l’anno scorso nei quarti di finale per mano della Reyer Venezia. Ecco come è andata. Parte bene Sassari, che nei primi minuti del match blocca l’attacco lettone e va sul 6-0 iniziale. Continuano a correre le sarde, che tengono a distanza le ospiti, toccando anche la doppia cifra di vantaggio a 3’ dalla fine del primo quarto. Negli ultimi due minuti, però, il Riga cambia ritmo e ricuce parzialmente lo scarto, andando sullo stop sul 17-16 per la Dinamo. Si lotta, così, punto a punto nel secondo quarto, con Riga che si porta anche in vantaggio, mentre le sarde si affidano a Sparkle Taylor per non farsi staccare. Oasport.it - Basket femminile: Sassari, esordio da urlo nella EuroCup Women. Battuta Riga Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è appena conclusa al PalaSerradimigni il match tra la Dinamoe il TTT, match di debutto nel girone I diper le sarde. Avversarie le quotate lettoni (con un immenso retroterra storico), uscite l’anno scorso nei quarti di finale per mano della Reyer Venezia. Ecco come è andata. Parte bene, che nei primi minuti del match blocca l’attacco lettone e va sul 6-0 iniziale. Continuano a correre le sarde, che tengono a distanza le ospiti, toccando anche la doppia cifra di vantaggio a 3’ dalla fine del primo quarto. Negli ultimi due minuti, però, ilcambia ritmo e ricuce parzialmente lo scarto, andando sullo stop sul 17-16 per la Dinamo. Si lotta, così, punto a punto nel secondo quarto, conche si porta anche in vantaggio, mentre le sarde si affidano a Sparkle Taylor per non farsi staccare.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket femminile : Sassari travolge il PAS Giannina nel ritorno e va ai gironi di EuroCup - Il primo quarto comincia a ritmi deicsamente alti: con Taylor e Diallo da una parte e Xanthopoulou e Sarigiannidou dall’altra il punteggio, dopo poco più di due minuti, è già di 9-5. Il Banco di Sardegna Sassari entra ufficialmente nella fase a gironi di EuroCup 2024-2025. Perkos . La musica non cambia (anzi) nel secondo periodo, in cui l’attacco del club sardo gira a meraviglia e quello delle ... (Oasport.it)

Basket femminile - Sassari ipoteca la fase a gironi dell’EuroCup contro le greche del Giannina. Battipaglia sfida il Baxi Ferrol ma serve un miracolo - Impresa decisamente proibitiva quella della PB63 Battipaglia, che vola in Spagna per sfidare il Baxi Ferrol nel suo debutto assoluto in EuroCup. doveSettimana di preliminari quella che ci attende nell’EuroCup di basket femminile, dove la Dinamo Sassari e l’O. Sul fronte tricolore, invece, Raffaella Potolicchio proverà sicuramente a far crescere sotto la propria ala un prospetto giovane ... (Oasport.it)

Basket femminile - la Dinamo Sassari batte le greche del PAS Giannina nei preliminari di EuroCup 2024 - Un piazzato di Debora Carangelo ed i liberi di Griffith-Wallace valgono il 63-80 con cui Sassari espugna Giannina e mette un’ipoteca importante sulla qualificazione alla fase a gironi dell’EuroCup 2024! . La Dinamo Sassari non fallisce il debutto continentale in EuroCup Women 2024! Le sassaresi battono a domicilio le greche del PAS Giannina per 63-80 nell’andata dei preliminari che qualificano ... (Oasport.it)