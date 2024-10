Atp Shanghai, Sinner batte Shelton e vola ai quarti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del Rolex Shanghai Masters, penultimo Atp 1000 della stagione. L’azzurro, numero uno del mondo, ha superato in due set l’americano Ben Shelton, 14esima testa di serie del tabellone, con il punteggio di 6-4, 7-6 (1). Al prossimo turno l’altoatesino sfiderà il vincente della partita in corso fra Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev. Another tournament, another quarter-final ?@janniksin defeats Ben Shelton 6-4 7-6(1) to reach his 14th quarter-final of the season.@SHRolexMasters #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/a5zWCiiYSw — ATP Tour (@atptour) October 9, 2024 Lapresse.it - Atp Shanghai, Sinner batte Shelton e vola ai quarti Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Janniksi qualifica aidi finale del RolexMasters, penultimo Atp 1000 della stagione. L’azzurro, numero uno del mondo, ha superato in due set l’americano Ben, 14esima testa di serie del tabellone, con il punteggio di 6-4, 7-6 (1). Al prossimo turno l’altoatesino sfiderà il vincente della partita in corso fra Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev. Another tournament, another quarter-final ?@janniksin defeats Ben6-4 7-6(1) to reach his 14th quarter-final of the season.@SHRolexMasters #RolexMasters pic.twitter.com/a5zWCiiYSw — ATP Tour (@atptour) October 9, 2024

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atp Shanghai - Sinner batte Shelton e va ai quarti - L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi 9 ottobre negli ottavi di finale batte lo statunitense Ben Shelton, numero 14 del tabellone, per 6-4, 7-6 (7-1) in 1h29'. (Adnkronos) – Jannik Sinner ai quarti di finale dell’Atp Masters 1000 di Shanghai. Sinner, alla quarta vittoria in 5 confronti diretti con ... (Periodicodaily.com)

Tennis : Atp Shanghai - Sinner batte Shelton e vola ai quarti - Ai quarti di finale Sinner sfiderà il vincente della partita in corso fra Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev. (LaPresse) – Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del “Rolex Shanghai Masters”, penultimo ATP Masters 1000 della stagione. L’azzurro, numero uno del mondo, ha superato in due ... (Lapresse.it)

LIVE Sinner-Shelton 6-4 - 7-6 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : autoritaria prova di forza del n.1 al mondo - Attenzione a segnare i punti… 6. 17 L’azzurro aveva salvato due palle break importanti sull’1-2. Oggi dunque l’occasione della rivincita per il n. 3-1 CHE SINNER! Shelton martella, ma l’italiano non arretra di un millimetro e poi scaglia un diritto a sventaglio su cui l’americano non può nulla. ... (Oasport.it)

LIVE Sinner-Shelton 6-4 - 4-5 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il n.1 risale da 0-40 a suon di ace - Sinner deve aggrapparsi al servizio e attendere una occasione in risposta. E altra seconda da giocare. A-40 Lunga di poco la risposta del n. Ma la palla è sulla riga. Immensa l’autorità con cui Sinner si è aggiudicato questo primo set. Facile che anche oggi sarà così. 15-15 Diritto sulla riga, ... (Oasport.it)

LIVE Sinner-Shelton 6-4 - 4-4 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il n.1 risale da 0-40 a suon di ace - 1 colpisce malissimo. Il passante di Shelton colpisce il nastro e finisce in corridoio. 30-40 Ace al centro dell’italiano a 209 km/h. 40-0 Lunga la risposta di rovescio dello statunitense sulla seconda dell’azzurro. A-40 Lunga di poco la risposta del n. In rete il recupero di Sinner. Inizia il ... (Oasport.it)