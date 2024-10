Ascolti tv, Temptation Island vince la prima serata (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – 'Temptation Island' vince la prima serata di ieri, 8 ottobre. Il docu-reality di Canale 5 ha registrato 3.381.000 telespettatori con uno share del 23,9%. Su Rai 1 il film tv 'Nato il 6 ottobre' ha intrattenuto 2.093.000 telespettatori con uno share del 11,2%. Su La7 'DiMartedì' ha ottenuto 1.509.000 telespettatori con uno share L'articolo Ascolti tv, Temptation Island vince la prima serata proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – 'ladi ieri, 8 ottobre. Il docu-reality di Canale 5 ha registrato 3.381.000 telespettatori con uno share del 23,9%. Su Rai 1 il film tv 'Nato il 6 ottobre' ha intrattenuto 2.093.000 telespettatori con uno share del 11,2%. Su La7 'DiMartedì' ha ottenuto 1.509.000 telespettatori con uno share L'articolotv,laproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ascolti tv - Temptation Island vince la prima serata - 000 telespettatori con uno share […] The post Ascolti tv, Temptation Island vince la prima serata appeared first on L'Identità. Su Rai 1 il film tv 'Nato il 6 ottobre' ha intrattenuto 2. 509. Su La7 'DiMartedì' ha ottenuto 1. 000 telespettatori con uno share del 23,9%. . 381. (Adnkronos) – 'Temptation Island' vince la prima serata di ieri, 8 ottobre. (Lidentita.it)

Ascolti tv - Temptation Island vince la prima serata - 000 telespettatori con uno share […]. 509. 093. Su La7 'DiMartedì' ha ottenuto 1. (Adnkronos) – 'Temptation Island' vince la prima serata di ieri, 8 ottobre. Su Rai 1 il film tv 'Nato il 6 ottobre' ha intrattenuto 2. Il docu-reality di Canale 5 ha registrato 3. 000 telespettatori con uno share del 23,9%. (Periodicodaily.com)

Amici 24 - Senza Cri vince la prima gara inediti : la classifica - Senza Cri è la vincitrice della prima gara inediti ad Amici 24: ecco la classifica definitiva e tutte le percentuali L'articolo Amici 24, Senza Cri vince la prima gara inediti: la classifica proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)