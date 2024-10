Abruzzo24ore.tv - Allevatore di Raiano arrestato dopo la revoca della messa alla prova

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'Aquila - Un 53enne finisce in carcere a Sulmona per nuove denunceaver ottenuto il beneficio. Un imprenditore agricolo di, 53 anni, è statoche il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila ha deciso dire il beneficio. L’uomo, che stava scontando una pena per abusi edilizi tramite lavori socialmente utili, è stato denunciato altre due volte negli ultimi mesi, compromettendo la sua posizione e portando al trasferimento in carcere. I carabinieriStazione digli hanno notificato l'ordinanza di arresto. Nel 2022, l'aveva patteggiato una pena di due anni e sei mesi di reclusione per aver commesso una serie di abusi edilizi all'interno dell'area protettaRiserva delle Gole di San Venanzio.