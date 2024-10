.com - Aikom amplia la propria offerta con i dispositivi rugged di RugGear

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Riccione, 9 Ottobre 2024 –Technology annuncia di essere diventata distributore ufficiale di, azienda leader nella progettazione e produzione dimobili. Questa collaborazione strategica consente addire ulteriormente il proprio portafoglio di soluzioni per le comunicazioni professionali, offrendo ai propri clienti smartphone e tablet robusti, progettati per operare in ambienti estremi e garantire comunicazioni affidabili in qualsiasi condizione. Fondata nel 2006,si è affermata come punto di riferimento nel settore grazie alla sua gamma di, che uniscono le flessibilità degli smartphone Android con le innovative tecnologie Push-to-Talk over Cellular (POC) per rispondere in modo preciso alle esigenze specifiche di ogni settore.