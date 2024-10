AEW: Daniel Garcia mette a tacere le voci e annuncia il rinnovo a Dynamite (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per mesi si è parlato della situazone contrattuale di Daniel Garcia, con il suo contratto in scadenza ad ottobre e un rinnovo che non arrivava. Si è spesso detto che la WWE fosse alla finestra e il “borsino” nelle ultime settimane preannunciava un possibile addio soprattutto dopo la sconfitta di All Out contro MJF. La parola fine alla questione l’ha messa il diretto interessato questa notte apparendo nello speciale di Dynamite “Title Tuesday”, parlando anche dei suoi obiettivi futuri. Si pensa in grande Garcia è salito sul ring e ha parlato della riflessione avuta in questo periodo a casa su quale fosse la scelta migliore per lui, scelta non per forza è sempre la più semplice o la più popolare. Zonawrestling.net - AEW: Daniel Garcia mette a tacere le voci e annuncia il rinnovo a Dynamite Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per mesi si è parlato della situazone contrattuale di, con il suo contratto in scadenza ad ottobre e unche non arrivava. Si è spesso detto che la WWE fosse alla finestra e il “borsino” nelle ultime settimane preva un possibile addio soprattutto dopo la sconfitta di All Out contro MJF. La parola fine alla questione l’ha messa il diretto interessato questa notte apparendo nello speciale di“Title Tuesday”, parlando anche dei suoi obiettivi futuri. Si pensa in grandeè salito sul ring e ha parlato della riflessione avuta in questo periodo a casa su quale fosse la scelta migliore per lui, scelta non per forza è sempre la più semplice o la più popolare.

