Addio a un’icona piena di stile. Lea e le sfide nelle Marche (Di mercoledì 9 ottobre 2024) un’icona del tennis, ma anche dello stile, della classe dentro e fuori dal campo di gioco e poi del giornalismo, in un’epoca in cui di giornaliste, tra le donne, se ne contavano sulle dita di una mano. Figuriamoci nel tennis, poi, sport un tempo ritenuto – non del tutto a torto – un pizzico elitario e tendenzialmente maschile. Lea Pericoli, scomparsa il 4 ottobre a 89 anni, è stata tutto questo e per il nostro Paese ha rappresentato un simbolo di eleganza e libertà: in tanti lo hanno ricordato in questi giorni e forse la grandezza della donna Lea ha finito per lasciare un po’ in disparte quella della tennista, perché Pericoli è stata in primo luogo una campionessa per il tennis tricolore, con 27 titoli italiani conquistati. Ilrestodelcarlino.it - Addio a un’icona piena di stile. Lea e le sfide nelle Marche Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)del tennis, ma anche dello, della classe dentro e fuori dal campo di gioco e poi del giornalismo, in un’epoca in cui di giornaliste, tra le donne, se ne contavano sulle dita di una mano. Figuriamoci nel tennis, poi, sport un tempo ritenuto – non del tutto a torto – un pizzico elitario e tendenzialmente maschile. Lea Pericoli, scomparsa il 4 ottobre a 89 anni, è stata tutto questo e per il nostro Paese ha rappresentato un simbolo di eleganza e libertà: in tanti lo hanno ricordato in questi giorni e forse la grandezza della donna Lea ha finito per lasciare un po’ in disparte quella della tennista, perché Pericoli è stata in primo luogo una campionessa per il tennis tricolore, con 27 titoli italiani conquistati.

Notizie da altre fonti

